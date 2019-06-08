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08.06.2019
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Adalar’a akın rafları boşalttı

Bayramda İstanbul dışına çıkamayanların ilk tercihi Adalar oldu. 16 bin nüfuslu ilçeye binlerce kişi akın edince izdiham yaşandı. Ortalama 45 ton olarak toplanan günlük çöp miktarı 140 tona ulaştı. Temizlik işçileri çöpleri toplamaya yetişemeyince Maltepe ve Kartal belediyelerinden destek geldi.

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Semra Kardeşoğlu

Büyük şehirlerde yaşayanların bir bölümü dokuz günlük bayram tatilini turistik beldelerde ya da memleketlerinde geçirdi. İstanbul’da ayrılamayan özellikle dar gelirli yurttaşların ilk adreslerinden biri Adalar oldu. Kış nüfusu sadece 14 bin olan Adalar’a bayram tatilinin 7 gününde 500 binden fazla kişinin geldiği tahmin ediliyor. Ulaşımın 3 günlük bayram süresince ücretsiz olması da özellikle kalabalık ve dar gelirli ailelerin Adalar’a gelişini etkiledi. Konulan ek seferlere rağmen vapur ve motorlar dolup taştı. Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy ve Bostancı’daki iskelelerde büyük izdiham yaşandı. Büyükada’daki iskele ise adım atılmaz duruma geldi. Neredeyse her ağaç altı piknikçilerle doldu. Market rafları boşaldı.

Ancak en büyük sıkıntı çöp konusunda yaşandı. Büyükada Belediyesi’nin sınırlı sayıdaki temizlik işçileri neredeyse birkaç dakikada oluşan çöplere müdahalede güçlük yaşayınca Maltepe ve Kartal belediyelerinden destek geldi. Sadece 42 şoför ve temizlik personelinin görev aldığı Adalar’a bu belediyelerden gelen 20 personel daha çalıştı. Kış sezonunda 45 ton civarı çöp toplanan ilçede bayram süresince günlük ortalama 140 ton çöp toplanarak karaya nakledildi. Çöplerin tek bir çıkarma gemisiyle kıyıya ulaştırıldı.

SIKINTILAR YAŞANIYOR

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül turistik bölgelerin yaz ve kış aylarında nüfus hareketlerinde büyük dalgalanmalar yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi; “Adalarda kış nüfusu yani ikametgâhı adada olan 16 bin civarında kişi yaşamakta. Belediyelerin en büyük gelir kaynaklarından biri de İller Bankası’ndan yapılan yardımlar. Bu yardımlar da ikamet eden kişi sayısına göre yapılıyor. Adalara yapılan yardım da kış nüfusuna göre belirleniyor. Yapılan yardım miktarı yazlık ve günübirlik nüfus yoğunluğuna göre oldukça düşük olduğundan gelir gider bütçesinde dengesizlik oluşuyor ve bu durum da personel alımı için yasal olarak bir önceki yılın personel giderinin bütçenin yüzde 30’unu aşmama ilkesine uymadığından personel alınamıyor, hatta araç dahi alınamıyor. Böyle olunca da yaz aylarında özellikle hafta sonları günü birlik ziyaretçilerin sayısıyla da artan nüfusa temizlik hizmeti sunma konusunda sıkıntılar baş gösteriyor. Tüm personelimiz büyük özveriyle çalıştı.”

BÜYÜKŞEHİR KATKI SUNMUYOR

Son 10 yıldır büyükşehrin yerel hizmetlerin sunulmasında Adalar’a hiçbir şekilde katkı sağlamadığını belirten Erdem Gül, şöyle konuştu: ‘Aksine ulaşım gibi konularda Adalar’da yaşayan insanların hayatını zorlaştırdığı bir gerçek. 31 Mart’ta büyükşehrin alınmasıyla tüm İstanbul’da olduğu gibi Adalar’da da bir umut doğdu. Hukuksuzca iptal edildi. 23 Haziran sonrası büyükşehir belediyesinin katkısıyla Adalar’da kalıcı çözüm imkânlarının artabileceğini düşünüyorum. Her şeyden önemlisi yaşadığımız ziyaret ettiğimiz yerleri bizler, sahiplenelim, koruyalım.’

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