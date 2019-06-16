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16.06.2019
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Adalet arayan aileler Bakırköy’de buluştu

birgun.net birgun.net

Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları, Rabia Naz Vatan’ın ailesi bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda adalet nöbetinde buluştu.

Nöbete Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ve HDP Milletvekili Serpil Kemalbay’ın yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı.

Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen aileler yaptıkları basın açıklamasında, “Gerçek sorumlular bulunana kadar, suçlulara hak ettikleri cezalar verilene kadar adliyede, sokakta, sesimizi duyurabileceğimiz her yerde bu adaletsizliği teşhir edeceğiz” dedi.

Ne olmuştu?

Mecliste Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamında sorumluluğu olan TCDD Genel Müdürü, bürokratlar ve üst düzey yöneticiler hakkında takipsizlik kararı verildi.

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