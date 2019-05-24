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24.05.2019
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Adalet Bakanı: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle ilgisi yok

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili "Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞME

Bakan Gül, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili konuştu. Gül, “Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok. Avukatlarıyla görüşme konusunda hukuki engel vardı. mahkeme bu kararı kaldırdı” dedi.

YSK’NİN GEREKÇELİ KARARI

Gül, YSK’nin “gerekçesiz” gerekçeli kararını da şöyle değerlendirdi: “Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. Son sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni. Sonuca da herkes saygılı olacak.”

SÜRESİZ NAFAKA

“Süresiz nafakanın kaldırılması” gündemiyle de ilgili konuşan Gül, “Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak, hakim hangi kriterlere göre karar verecek çalışıyoruz. temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak” dedi.

Adalet Bakanı Gül, afla ilgili bir çalışmalarının olmadığını da belirterek “Bu partimizin ve Meclis’in takdirinde olan bir konu” dedi.

‘YARGI REFORMU’

Gül’ün gündeminde ayrıntıları 30 Mayıs’ta açıklanacak yargı reformu strateji belgesi de vardı. Gül bu konuya ilişkin, “İfade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunmasının daha da gelişeceği, içinden demokratikleşme paketinin çıkacağı 2023’e kadar sürecek bir yol haritası olacak. strateji belgesi hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı insan hakları eylem planı’nı da içerecek” açıklaması yaptı.

TMK’DE DEĞİŞİKLİK

Gül, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti görüşmelerinin kritik başlığı olan “terörle mücadele” yasasında değişiklik üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Bakan, “Terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ifade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar üzerinde çalışıyoruz, onları gündeme alacağız” dedi.

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