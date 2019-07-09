Adalet Bakanı’ndan baklavacı magandalarla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Pendik’te trafikte hamile kadına saldıran Seydioğlu Baklavaları’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerle ilgili konuşan Gül, “Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez. Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın” dedi.

Pendik’te trafikte içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırganları karakol önünde tokalaşarak karşılayan polis amiri de sosyal medyadan yoğun tepki gösterilmesi üzerine açığa alınmıştı.