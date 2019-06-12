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12.06.2019
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Adalet Bakanı’ndan ‘Fethullah Gülen’in iadesi’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Washington'da yaptığı konuşmada, Fethullah Gülen'in iadesinin istenmesiyle ilgili, "Özellikle Türk yargı makamlarının ABD'ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz" dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD’den Fethullah Gülen’in iade sürecine ilişkin herhangi bir adım atılmaması kararına tepki gösterdiklerini ifade etti. 

Washington’da konuşan bakan Gül, “Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği bu konuda şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil. Özellikle Türk yargı makamlarının ABD’ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

Gül, “Umarım yeni delillerin de ortaya konmasıyla birlikte bu konuda olumlu bir gelişmenin meydana gelmesi elbette bizim beklentimizdir. Yargılama aşamasında çıkan tüm deliller de buradaki makamlara iletildi. Dolayısıyla biz bir hukuk devletinde olması gereken şeyi istiyoruz. İadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu dönemde de bu konuda daha duyarlı bir çalışmanın olacağına inanmak istiyorum. Hep beraber süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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