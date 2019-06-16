Adalet Yürüyüşü ikinci yılında devam ediyor: İstanbul’u bir kez daha kazanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu‘nun tutuklanmasına tepki olarak başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün ikinci yılına girdik. 2017’de Ankara’dan başlayarak 25 gün boyunca 432 kilometre süren yürüye gerekçe olan ‘hukuksuzluklar’ bugün de sürüyor.

Yürüyüşün bugüne yansımalarını BirGün’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Yürüyüşü ile başlayan demokrasi itirazının yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde etkisini gösterdiğini aktardı.

Tüm kesimler bir aradaydı

“Adalet Yürüyüşü dünyanın en uzun süren, barışçıl eylemlerinden biriydi” diyen CHP’li Ağbaba, “Türkiye’de de şimdiye dek örneği yok. Demokrasinin gelişmesinde, sesi çıkmayanlara ses olan bir eylemdi. Hükümetin her türlü baskısına, OHAL dönemindeki uygulamalarına rağmen barış içinde gerçekleşen bir yürüyüştü. Enis Berberoğlu’na verilen ceza bu yürüyüşün fitilini ateşlemişti. Bu yürüyüş bir siyasi partinin yürüyüşünün de ötesinde 16 Nisan referandumundan sonra ilk kez sandıkta bir araya gelen insanların sokakta yürümesiydi, bu yürüyüşte muhavazakarından sosyal demokratına farklı kesimler yürüdü” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşlerin Türkiye siyasi tarihi açısından da bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Ankara, İstanbul, Adana, Hatay, Mersin, Antalya gibi birçok bölgede değişimler yaşanmıştır. Hükümetin baskısına, medyanın saldırılarına karşı bu yürüyüşte kol kola anlayış bugün başarılı oldu. Bu yürüyüşün önderi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Sonuç itibariyle bu yürüyüş, bugün İstanbul’u kazanmanın bir nedenidir. Bir kere daha kazanacağız” şeklinde konuştu.”

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Hep birlikte haykırdık

“Bu yürüyüş sırf CHP’nin yürüyüşü değildi. Ülkede demokrasi talep eden tüm kitlelerin yürüyüşüydü” diyen CHP’li vekil İlgezdi ise: “Ülkede hukukun, yargının adaletin ne noktaya geldiğine hepimiz şahidiz. Bu yürüyüş, iki partili sürece giden hatta tek partili süreci besleyen bir yolda aslında bütün kitlelerin isyanıydı. Kadınlarımızın yaşamda tekrar var olması, ötekileştirilmemesi ve ekonomiden dış politikaya kadar huzur içinde güven duyulan bir ülkede yaşamak için hep birlikte bu talebi haykırdık” diye konuştu.

Ön seçim pratiği başlangıç oldu

Yürüyüşün bugün de devam ettiğine değinen İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul seçimleri bu yürüyüşün en son göstergesidir. Dolayısıyla inanıyorum ki her şey güzel olacak ve biz bu yürüyüşü sürdüreceğiz. Ülkemizde tekrar çok partili rejimin demokratik işleyişini, sürecini hep birlikte göreceğiz. Çünkü bu yürüyüş, CHP’nin daha fazla sokağa inmesine vesile oldu. Bunun ilk hamlesi de özellikle Haziran seçimlerinde bizlerin ön seçimle gelmesiydi. Partinin kendi içinde bir ön seçim süreci yaşandı. Şimdi halktan gelen insanlar, her kategoriden insanın vekil olabilme şansı oldu. Dolayısıyla halkla buluşmak da çok zor olmadı. O günlerden gelen demokrasi rüzgarı İstanbul seçimleriyle sürüyor.”

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Gübre döken eylemciden özür

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet Yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi döken İlhami Çelik’i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gübre dökme olayının tüm ayrıntılılarını Kılınç’a anlatan Çelik, yandaş medyanın Adalet Yürüyüşü’nü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı yayınlarından etkilenerek gübre dökme olayını gerçekleştirdiklerini anlatarak pişman olduğunu dile getirdi.

15 Haziran 2017’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün 13’ncü gününde Düzce dinlenme noktasına kamyon ile hayvan gübresi dökülmüştü.