Adalet Yürüyüşü’nde yola gübre dökmüştü: Kışkırtıcı yayınlardan etkilendim, özür dilerim, pişmanım

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet Yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi dökmesiyle gündeme gelen İlhami Çelik isimli şahsı cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gübre dökme olayının tüm ayrıntılarını anlatan hükümlü İlhami Çelik, yandaş medyanın Adalet Yürüyüşü’nü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı yayınlarından etkilenerek gübre dökme olayını gerçekleştirdiklerini anlatarak pişman olduğunu dile getirdi.

İlhami Çelik ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, şunları söyledi:

“2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede İlhami Çelik, hangi kışkırtmalardan etkilenerek eylemi gerçekleştirdiklerini tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Pişman olduğunu belirten İlhami Çelik eylemi ATV ve A Haber’de Adalet Yürüyüşünü ve Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kışkırtıcı haberlerden etkilenerek gerçekleştirdiğini, pişman olduğunu, özür dilediğini ifade etti.

Gerçekleştirdiği eylem nedeniyle çevresindeki CHP’lilerden utandığını, onun için de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmesinin her şeyden önemli olduğunu ifade etmiştir. Kendisine Genel Başkanımızın selamını getirdiğimi, görüşmenin içeriğini Genel Başkanımıza arz edeceğimi bildirdim.”

CHP’li Kılınç, Çelik’in el yazısı ile düşüncelerini not kağıdına dökerek “Sayın Başkanım, Ben o utanç verici eylemi size partinize yapmadım. Ama gene de sizden çok özür diliyor ve bayramınızı kutluyorum” yazdığı mesajını da paylaştı.

O mesaj şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

15 Haziran 2017’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün 13’ncü gününde Düzce dinlenme noktasına kamyon ile hayvan gübresi dökülmüştü. Söz konusu olayı üç kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

