Adaleti yine bulamadık!

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait yurtta 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı yangın faciasıyla ilgili davada karar çıktı. 18 sanığın tutuksuz yargılandığı davada sanıklardan 12’sine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen oranlarda hapis cezaları verildi. 6 sanık ise beraat etti.

Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılan 10’uncu duruşmada yurt müdürü Cumali Ali Genç 11 yıl 1 ay 10 gün, yurt yöneticileri İsmail Uğur 12 yıl 2 ay 20 günMehmet Deniz 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş 8’er yıl 10’ar ay 20’şer gün ceza aldı. Mahkeme, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ya da yaralanması’ suçundan haklarında beraat kararı verdiği kamu görevlileri Mehmet Aktaş, Ramazan Arı, Davut Gökçeli, Bayram Aydın, Cihan Ünal’ı ‘görevi kötüye kullanma suçundan’ 7’şer ay 15’er gün hapis cezasına çarptırdı. Kamu görevlilerine verilen 7’şer ay 15’er günlük hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. İtfaiye erleri Dursun Gökçe, Hasan Turan Çakmak, Nihat Sarraf, Yücel Turaç ile Mehmet İpek ve Zeki Yılmaz hakkında ise beraat kararı verdi.

Karar duruşmasına yurt yönetimi, dönemin ilçe milli eğitim yetkilileri, tutuksuz sanıklar, faciada hayatını kaybeden çocukların aileleri ve Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin de katıldı. Duruşmaya aileler, ‘Adalet mücadelemiz, başkan çanlar yanmasın diyedir. Aladağ’ı unutma unutturma’ pankartı açarak geldi. Duruşma öncesi Kozan Adliyesi önünde açıklama yapan öğrenci aileleri, “Hak hukuk adalet” sloganları attı. Sanıklar ise duruşmaya güvenlik önlemleri altında katıldı.

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BAŞKALARI YANMASIN

Avukatlar karar sonrası adliye önünde açıklama yaptı. Adana Baro Başkanı Veli Küçük, “Kimi sanıklara ciddi cezalar verildi ama çok daha olayın vehametine uygun değerlendirmeler yapılabilirdi” dedi. Av. Can Atalay da adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. İzmir Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan ise “Yurt binası yıkıldı delikler yok edildi dava dosyasında. Bir kısım sanıklar ciddi ceza aldı ama milli eğitim müdürü ciddi cezayı almadı. Başka canlar yanmasın” dedi.

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Memleketin davası

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bütün sorumluların hak ettikleri cezaları almalarını istedi. Aytekin şöyle konuştu: “Bu aslında bütün memleketin davası. Aydın’da da üç gün önce çocuklarımızı kaybetme riskiyle yine karşı karşıya geldik. Biz bu tabloyu kamusal eğitimin yok edilmesiyle, çocuklarımıza, öğrencilerimize ayrılmayan kamusal kaynakların cemaatlere peşkeş çekilmesiyle bu ülkenin her yerinde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Taşkent’te, Karaman’da, Dikili’de, Aladağ’da yaşadık. Aydın’da aynı karanlığı çocuklarımıza yaşatmaya devam ettiklerini gördük. Artık yeter noktasındayız. Biz bir çocuğumuzu daha kaybetmek istemiyoruz.”

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CEZAYI AZ VERDİLER

BirGün’e konuşan aileler, cezayı az bulduklarını belirterek “Adaleti yine bulamadık” dedi. Şerif Petlek, “Milli Eğitim müdürüne de cezayı az verdiler. Tansiyonum düşüyor” dedi. Ahmet Yetim “Üç yıldır buradayım. Başka vatandaşların başına gelmesin, başka evlatların canı yanmasın diye mücadele ediyorum. Adaleti şu an yine bulamadık” şeklinde konuştu. Mustafa Avcı da “Üç yıldır adalet istiyoruz. Gereken cezayı yurt yetkililerine verdiler ancak kamu görevlilerine vermediler. Daha fazla ceza istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN SKANDAL SAVUNMA

Sanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş’ın avukatı Berkay Dikici’nin “Milli Eğitim Müdürlüğü’nü buna dahil etmek istiyorlar ki bakanlığına tazminat ödetmek istiyorlar” sözlerine aileler sert tepki gösterdi. Mağdur aileler, “Dayanamıyoruz artık canımızı getirin bize. Dayanamıyoruz. Tazminat istemiyoruz. Ayıp ediyorlar yalan söylüyorlar” dedi. Yurt Müdürü Cumali Genç’in avukatının “Sayın başkan katılan vekilleri sürekli bizi adı terör örgütü olarak anılan bir cemaatle (FETÖ’yü kast ediyor) kıyaslıyor. Lütfen bunu yapmasın, bizim mahallemizde arasalar da bulamazlar, onlar kendi mahallelerine baksın” sözleri de tepki çekti.

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Yangında eğitmen Fatma Canatan, Sare Betül Genç, 8’inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7’nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6’ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5’inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirmişti.