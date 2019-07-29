27.5 C
Istanbul
29.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Adaletsizlikleri Meclis çözer

Adaletsizlikleri Meclis çözer

CHP Milletvekili Çakırözer Edirne, Silivri ve Kandıra cezaevlerinde tutuklu bulunan gazeteci yazar aydın ve sanatçıları ziyaret etti. Çakırözer, “Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen tüm adaletsizlikler Meclis tarafından çözülebilir” dedi.

birgun.net birgun.net

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Edirne, Silivri ve Kandıra cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecileri, yazarları, avukatları, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan gazetenin eski yazar ve yöneticileri ile görüşen Çakırözer, beraat kararı verilmesi ve yerel mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulmasını talep ettiğini anımsatan Çakırözer, Kandıra Cezaevi’ndeki tüm gazeteci, yazarların bu kararla umutlandıklarını belirtti.

Çakırözer, Kandıra Cezaevinde Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper ile eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i; Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Silivri Cezaevi’nde CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’i, yazar Ahmet Altan’ı, iş insanı Osman Kavala’yı ve avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ve Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

ÖZGÜRLÜK BEKLİYORUZ

Çakırözer, 3 aydır hapiste tutulan karikatürist Musa Kart’ın “Burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor hayatlarımızdan da çalınıyor” dediğini söyledi. Yazar Güray Öz’ün ise “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebinin ardından bir saniye bile içeride tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük bekliyoruz” dediğini belirtti.

Cumhuriyet davasında Yargıtay Başsavcılığı’nın beraat istediğini aktaran Çakırözer, “Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik için yapılan başvuru hâkimlerin önlerinde.

Kandıra’daki gazetecilerimiz, yazarlarımız hakkında yürütülen infaz süreci bir an önce durdurulmalı. Yaşadıkları ağır hak ihlaline artık bir son verilmeli” dedi. Yargıda reform için Meclis’e çağrıda bulunan Çakırözer, “Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen tüm adaletsizlikler Meclis tarafından çözülebilir. Aydınlarımızın acil özgürlük, acil adalet talebi Meclis’te karşılık bulmalıdır” diye konuştu. Cumhuriyet davasında hukuksuzluk üretildiğini vurgulayan Çakırözer, “Aynı dosyada yargılanan sanıkların bir kısmının yeniden hapse girerken diğer bir kısmının Yargıtay’ın temyiz kararını beklemesi zaten büyük bir adaletsizlikti” dedi.

Gazeteci Eren Erdem’in 3 Ağustos’ta haksız tutukluluğunda 400’üncü gününe gireceğini belirten Çakırözer, “Yargılama sürecinde gizli tanık ifadeleri onu aklamasına karşın siyasetin etkisi altındaki yargı tarafından hapse mahkûm edildi. Şimdi istinaf yargılamasını bekliyor. Onun gazeteci olarak FETÖ ile mücadele ettiğini herkes biliyor.” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,645AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Haşim Kılıç’tan AKP’ye eleştiri: Yeni sistemin sorunları çözemediğini kısık sesle de olsa dile getirmeye başladılar

birgun.net -
Yeni parti kurma hazırlığındaki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’a yakınlığıyla...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çarkı güzel dönerse İzmir’in çarkı da güzel döner

birgun.net -
AYCAN KARADAĞEge Bölgesi Sanayi Odası, Temmuz ayı...
Devamını Oku

‘FETÖ’cü Aktroll’ soru önergesi Meclis Başkanı Şentop tarafından reddedildi

birgun.net -
FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına konu olan Darbe Komisyonu raporunu yayınlamayan Meclis Başkanlığı,...
Devamını Oku

Hırsızlık yapan kişileri sopayla döven market sahibi gözaltına alındı

birgun.net -
İstanbul Esenyurt’ta Ayetullah Özalp isimli market sahibi, hırsızlık yapan 2 kişiyi yakalayarak...
Devamını Oku

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Salda Gölü’ açıklaması

birgun.net -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'ne yapılmak istenen ve büyük tepki çeken...
Devamını Oku

İmam hutbe nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı

birgun.net -
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hutbe nedeniyle çıkan tartışma sonucunda imam, bir kişiyi belinden...
Devamını Oku

Merkez Bankası’nın 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Hazine’ye aktarıldı!

birgun.net -
Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı ‘ihtiyat akçesi’nden 21 milyarın...
Devamını Oku

Romanya’da kaçırıldıktan sonra öldürülen 15 yaşındaki Alexandra’nın katilinden itiraf

birgun.net -
Romanya'da büyük tartışma yaratan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun ortadan kaybolması olayında,...
Devamını Oku

İstanbul Havalimanı’nda nesli tükenmekte olan pangolinlere ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

birgun.net -
İSTANBUL Havalimanı’nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda nesli tükenmekte olan...
Devamını Oku

Hindistan’da kaplan nüfusu 3 bine çıktı

birgun.net -
Hindistan'da kaplan nüfusunun 4 yıl öncesine göre üçte bir oranında artarak yaklaşık...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi