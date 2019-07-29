Adaletsizlikleri Meclis çözer

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Edirne, Silivri ve Kandıra cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecileri, yazarları, avukatları, sanatçı ve siyasetçileri ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan gazetenin eski yazar ve yöneticileri ile görüşen Çakırözer, beraat kararı verilmesi ve yerel mahkeme tarafından kurulan hükmün bozulmasını talep ettiğini anımsatan Çakırözer, Kandıra Cezaevi’ndeki tüm gazeteci, yazarların bu kararla umutlandıklarını belirtti.

Çakırözer, Kandıra Cezaevinde Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper ile eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i; Edirne Cezaevi’nde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, Silivri Cezaevi’nde CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem’i, yazar Ahmet Altan’ı, iş insanı Osman Kavala’yı ve avukat Selçuk Kozağaçlı’yı ve Grup Yorum’un bas gitaristi İbrahim Gökçek’i ziyaret etti.

ÖZGÜRLÜK BEKLİYORUZ

Çakırözer, 3 aydır hapiste tutulan karikatürist Musa Kart’ın “Burada kaldığımız her gün sadece özgürlüğümüz kısıtlanmıyor hayatlarımızdan da çalınıyor” dediğini söyledi. Yazar Güray Öz’ün ise “Yargıtay Başsavcılığı’nın talebinin ardından bir saniye bile içeride tutulmamamız gerekiyor. Bir an önce özgürlük bekliyoruz” dediğini belirtti.

Cumhuriyet davasında Yargıtay Başsavcılığı’nın beraat istediğini aktaran Çakırözer, “Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik için yapılan başvuru hâkimlerin önlerinde.

Kandıra’daki gazetecilerimiz, yazarlarımız hakkında yürütülen infaz süreci bir an önce durdurulmalı. Yaşadıkları ağır hak ihlaline artık bir son verilmeli” dedi. Yargıda reform için Meclis’e çağrıda bulunan Çakırözer, “Bu ülkenin kanayan yarası haline gelen tüm adaletsizlikler Meclis tarafından çözülebilir. Aydınlarımızın acil özgürlük, acil adalet talebi Meclis’te karşılık bulmalıdır” diye konuştu. Cumhuriyet davasında hukuksuzluk üretildiğini vurgulayan Çakırözer, “Aynı dosyada yargılanan sanıkların bir kısmının yeniden hapse girerken diğer bir kısmının Yargıtay’ın temyiz kararını beklemesi zaten büyük bir adaletsizlikti” dedi.

Gazeteci Eren Erdem’in 3 Ağustos’ta haksız tutukluluğunda 400’üncü gününe gireceğini belirten Çakırözer, “Yargılama sürecinde gizli tanık ifadeleri onu aklamasına karşın siyasetin etkisi altındaki yargı tarafından hapse mahkûm edildi. Şimdi istinaf yargılamasını bekliyor. Onun gazeteci olarak FETÖ ile mücadele ettiğini herkes biliyor.” ifadelerini kullandı.