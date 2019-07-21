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21.07.2019
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Adam Peaty’den dünya rekoru: 57 saniyenin altına inen ilk sporcu

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Fotoğraf: İHA

Adam Peaty, Güney Kore’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda erkekler 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı. 24 yaşındaki Peaty, geçen yılki Avrupa Şampiyonası’nda 57.10 saniyelik derecesini biraz daha geliştirdi ve rekoru 56.88 saniyeye çekti.

57 saniyenin altında yüzmeyi başaran Peaty’i, 58.67’lik derecesiyle Çin’li Yan Zibeitakip etti. James Wilby ise 58.83’lük derecesiyle podyumun son basamağında yer aldı. Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Peaty, “Açıkçası, üç yıldır, Rio’daki o duvara dokunduğumdan beri daha hızlı gidebileceğimi iddia ediyordum ve bugün bunu gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

Peaty, Michael Phelps’ten sonra yüzmenin yeni büyük yıldızı olarak görülüyor.

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