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04.04.2019
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karalar: Geçersiz oyların tamamı onlara çıksa fark kapanmaz

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CHP’den Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, “Büyükşehir Belediyesi’nde geçersiz oylara itiraz etmişler. Geçersiz oylar 56 bin civarında, tamamı onlara çıksa 140 binlik farkı kapatmaz” dedi. Karalar, “Mazbatanızı ne zaman alacaksınız?” sorusuna “Verdiler de almadık mı?” yanıtını verdi.

CHP’li Karalar, beraberinde milletvekilleri, ilçe belediye başkanı adayları ve partililerin de katılımıyla CHP Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Seçim sonuçları konusunda bazı tereddütler yaşandığını aktaran Karalar, “Biz açık farkla Büyükşehir Belediyesi’ni aldık ama ilçelerin bir bölümünde çok küçük farklarla kaybediyoruz gibi görünüyor” diye konuştu.

Karalar, kimsenin hakkının yenmemesini istediklerini belirterek, “Ciddi manada bu işin üzerinde çok durduk ve oylarımıza büyük oranda sahip çıktık. Ama Yüreğir’de ufak bir problem var. Bizim talebimiz, oyların 1. bölgede, kurulun verdiği kararın onaylanması. Arkadaşlarımız YSK’ya başvurdu, onun haberini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

MHP tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi sonuçlarına yapılan itiraza ilişkin bir soruyu yanıtlayan Karalar, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi’nde geçersiz oylara itiraz etmişler. Yaklaşık 140 bin oy farkı var. Biz de itiraz edebilirdik, bu farkın daha da yüksek olmasını bekliyorduk ama buna gerek yok. Geçersiz oylar 56 bin civarında, tamamı (onlara) çıksa 140 binlik farkı kapatmaz.”

Karalar, “Mazbatanızı ne zaman alacaksınız?” şeklindeki soruya, “Bilmiyorum. Mazbatayı verdiler de almadık mı?” karşılığını verdi.

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KaynakİHA
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