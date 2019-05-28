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28.05.2019
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Adana Demirspor taraftarına polis saldırısı Meclis gündemine taşındı

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Hatayspor-Adana Demirspor karşılaşması sonrası polis ve özel güvenlik görevlilerinin Adana Demirsporlu taraftarlara şiddet uygulaması TBMM gündemine taşındı.

Evrensel’in haberine göre, Antakya Atatürk Stadı’nda gerçekleşen olayı Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, güvenlik güçlerinin orantısız güç uyguladığına dikkat çekti.

Şevkin, ortamda çocukların da bulunduğunu belirterek biber gazlı, plastik mermili saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi. Taraftara geçmiş olsun dileklerini ileten vekil, “Sorumluların adalet önünde hesap vermesini ümit ediyorum” diye konuştu.

Adana Demirspor Kulübü’nden de polis saldırısına ilişkin,

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