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12.06.2019
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Adana merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu

Adana merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerin demir kapıları özel harekât polisleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda bulunan cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.

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Adana’da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana’ya getirileceği bildirildi.

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