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18.07.2019
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Adana’da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

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Fotoğraf: DHA

Adana’da polis, sahte içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son 21 günde Adana’da metil alkolden zehirlenen 9 kişinin hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekip, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, 27 varil içinde yaklaşık 5 bin 400 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan dört düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma sürüyor.

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Kaynak:DHA

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