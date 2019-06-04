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04.06.2019
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Adana’da bir kişi, borçları yüzünden yaşamına son verdi

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İntihar eden şahsın annesi, "Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?" diye feryat etti. Fotoğraf: DHA

Adana’da Egemen Ş.(35), bir apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Caddesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süredir borçları yüzünden bunalımda olduğu öne sürülen Egemen Ş., bir apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan atladı. Beton zemine düşen Egemen Ş,. olay yerinde hayatını kaybetti.

Egemen Ş.’nin annesi Nazlı Ş. ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Oğlunun yüzünü son kez görmek isteyen anneye polis izin vermedi. “Oğlum, bu kadar borç için intihar etmeye değer miydi?” diye feryat eden Nazlı Ş.’yi yakınları teselli etmeye çalıştı.

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Egemen Ş.’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü

Kaynak:DHA

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