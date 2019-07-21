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22.07.2019
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Adana’da bir kişi daha metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirdi: Toplam ölü sayısı 22 oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, A.D., içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi.

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Kozan ilçesinde, geçen 14 Temmuz’da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana’da hayatını kaybeden kişi sayısı 11’e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

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