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20.07.2019
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Adana’da sahte içki operasyonları: 4 gözaltı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: AA

Adana’da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 ton 200 litre etil alkol ve çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KOM ve Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı’nda izinsiz alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, 5 litrelik 404 bidonda 2 ton 20 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolü sattığı iddia edilen R.D. ve M.A. gözaltına alındı.

KOM ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir adrese de kaçak içki yapılarak satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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Adreste yapılan aramada, 5 litrelik 36 bidonlarda 180 litre etil alkol, çeşitli markalara ait 30 şişe bandrolsüz ve 20 litre pet şişeler içinde yapılmış satışa hazır sahte içki ile 250 mililitre viski aroması ele geçirildi.

Kaçak içki satışı yaptığı iddia edilen V.K. ve H.T. gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak:AA

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