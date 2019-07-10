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10.07.2019
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Adana’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Adana'da bir kişinin daha sahte içki sebebiyle yaşamını yitirmesiyle birlikte metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Adana’da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan müdahalede doktorlar metil alkol zehirlenmesi teşhisi koydu.

Tedavi altına alınan C.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, tedavileri devam eden 2 kişiden 1’i daha bugün hayatını kaybetti. H.A.C.B.’nin de hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 

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