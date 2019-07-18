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18.07.2019
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Adana’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu

birgun.net birgun.net

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bir kişi daha yaşamını yitirdi. Son bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Bir süre önce Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde rahatsızlanan Ö.F.D, başvurduğu Kadirli Devlet Hastanesinden “metil alkol zehirlenmesi” şüphesiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ö.F.D’nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son bir ayda 10 kişi hayatını kaybetti

Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğünce dün yapılan açıklamada, kentte “sahte alkol” kullanımına bağlı gelişen rahatsızlıklar dolayısıyla sağlık kuruluşlarına 70 başvuruda bulunulduğu, 30 vakanın tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.

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