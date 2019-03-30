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30.03.2019
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Adana’da silahlı saldırı: 1 ölü

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Fotoğraf: DHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde, iddiaya göre bar önünde 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İmre hayatını kaybetti, Tuncay Bozdoğan ise yaralandı. 

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir barın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, bardan çıkan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan’a, D.D., H.B. ve C.B. tarafından ateş açıldı. Saldırıda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan İmre ve Bozdoğan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise otomobile binip, kaçtı. Yaralanan İmre ve Bozdoğan, çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan İmre, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Bozdoğan’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovana rastladı.

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Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

KaynakDHA
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