Adaylar belediye işçilerini unuttu

Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla hazırladığı raporda, yerel yönetimlerin belediye işçilerinin sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olduğunu hatırlattı; işçilerin hayatıyla oynayan yöneticilere, belediyelere ve politikalara karşı mücadele edeceğini duyurdu.



Adayların birçok vaatte bulunduğuna, ancak işçilere dönük hiçbir şey söylemediğine işaret edilen raporda, “Belediye işçileri ölüyor, sendikalaştıkları için işten atılıyor. Bütün belediye başkan adaylarına ve kamuoyuna belediyelerin hem işveren olarak hem de sınırları içerisindeki işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki görev ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz” dendi.



Belediyelerin raporda sıralanan görev ve sorumluluklardan bazıları şöyle: İşçilere görev tanımı dışında işler yaptırmamak, kişisel koruyucu donanım vermek, belediye bünyesindeki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yaparak alınması gereken önlemleri almak, işçilere eğitim vermek; İSİG kurallarının işletilmesini, çalışma saatlerine uyulmasını, işçilerin haklarının eksiksiz ve öncelikle ödenmesini sağlamak, servis ve sağlıklı yemek sunmak.



İlginizi çekebilir: Alper Taş: Beyoğlu’nu yönetenlerin ‘halk bir şeyden anlamaz’ anlayışına son vereceğiz

64 belediye işçisi öldü



2018 yılında en az 64 belediye işçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen raporda, “Belediyelerde çalışırken ölen arkadaşlarımızın çoğu taşeron şirketlerde çalışırken yaşamını kaybetti. İşçinin çalışma biçimi ne olursa olsun bu iş cinayetlerinde belediye, ‘asıl işveren’ olarak doğrudan sorumludur” ifadeleri kullanıldı.



Ankara İSİG Meclisi ayrıca, belediyelerin yalnızca belediye işçilerinin değil, yetkili olduğu belediye sınırları içerisinde çalışan tüm işçilerin sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olduğuna vurgu yaptı. Raporda, yalnızca iSİG koşullarının sağlandığı işyerlerine ruhsat verilmesi ve denetimlerin yapılması istendi.