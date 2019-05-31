Adaylar değil devlet sahada!

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla 31 Mart’ta yapılan seçimlerin tekrarlanması kararlaştırılan Denizli’nin Honaz, Artvin’in Yusufeli ve Kırıkkale’nin Keskin ilçelerinde yurttaşlar 2 Haziran Pazar günü sandığa gidecek.

AKP’lilerin alışveriş çekleri dağıttığını, İŞKUR tarafından geçici iş olanakları sağlandığını belirten muhalif belediye başkan adayları eşitsiz yarışa vurgu yaptı. BirGün’e konuşan adaylar, AKP’nin devlet olanaklarıyla seçim çalışması yürüttüğünü, bir belediye başkan adayıyla değil, adata hükümetle yarıştıklarını dile getirdi.

Vaat ve tehditler

Alışveriş çekleri dağıtılıyor

Kaldırımları boyuyorlar

İftar programları yapılıyor

Yollar asfaltlanıyor

İŞKUR’dan işçi alım vaatlerinde bulunuyorlar

Yardım kolileri dağıtılıyor

‘Oy vermezseniz hizmet yok’ diyorlar

GEÇİCİ İŞ VERİYORLAR

Barış Demirci

Artvin’in Yusufeli ilçesinde CHP’li Belediye Başkan Adayı Barış Demirci, İŞKUR’un ilçedeki 300 kişiye geçici iş olanağı sağlama vaatlerinde bulunduğunu belirterek, Yusufeli’nde yaşananların aslında AKP’lilerin seçimi kaybettiklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Özel İdare Müdürlüğü’ne alınacak işçilerin müracaatlarının bile belediyeye yaptırıldığını aktaran Demirci, “Seçmene alışveriş çekleri dağıtıldı, İŞKUR tarafından iş vaatleri ortaya atıldı, her seçim öncesi gördüğümüz şeylerden fazlası yapıldı. Ancak bu durum seçimi kaybettiklerinin göstergesidir” diye konuştu.

EVLERE KOLİLER GİDİYOR

Yüksel Kepenek

Denizli’nin Honaz İlçesinin CHP’li Belediye Başkan Adayı Yüksel Kepenek de Honaz’da benzer bir sürecin yaşandığını ifade etti. “Her eve ikişer üçer kez koliler gidiyor. Ekonomik yardımlar olduğu söyleniyor. Kişiler tarafından da teyit ediliyor” diyen Kepenek, “Yaşananların siyasi etiğe sığmadığını doğru olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardımın oy karşılığı yapılmasını eleştiren Kepenek şunları aktardı:

HER YERE ASFALT

“Şu an Honaz’da bütün mahallelerde iftar programları yapıyorlar. İlginç olan ise yol kenar düzenlemeleri yapılmadan asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi görevleri olmayan yerlere de asfalt döküyor. Halkımız için bu çalışma iyidir ama bu şekilde oy için tüm imkânlar seferber edilerek yapılması etik değildir. Büyükşehir Belediyesi bir de etik olmayan bir konuşma yaptı. Burada ‘AKP kazanmazsa hizmet yok’ diyorlar. Ben bunu kınayan bir mesaj da yayımladım. Her türlü hakkımızı biliyoruz. Bir de şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu seçimi engelliler yüzünden iptal ettirdiler. Büyükşehir Başkanı beni kör topal bırakmayın diyor. Benim oğlum engelli onların bu durumunu seçim malzemesi olarak bu söylemle kullanmayın dedim.”

OLMADIK VAATLER VERİLİYOR

Necati Keskin

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak ise ilçede su sıkıntısı yaşanırken ortaya atılan vaatlerin anlamsız olduğunu vurguladı. Alsancak şunları aktardı: “Son iki gün içerisinde Bakanlar gelip gidiyor. Kaldırım taşları boyanıyor. Olmadık vaatler veriyorlar.

İŞKUR üzerinden 450 tane işçi alacaklarını söylediler. Burada çöpleri bile beş işçi topluyor. Bu kadar işçiyi ne yapacaklar, buraya kimleri alacaklar? Bakın şimdi Keskin’de sular akmıyor. İki gündür su sorunu yaşıyoruz. Buna yıllardır çözüm bulmayanlar şimdi vaatlerde bulunuyor. Doğalgaz getirme sözü verdiler hiçbir şey gelmiyor. Yani yalan vaatlerle son iki üç gün içinde seçmeni etkilemeye çalışıyorlar. Böyle bir seçim olmaz. Kırıkkale Belediye Başkanı yıllardır Keskin’le ilgilenmedi şimdi gelip vaatlerde bulunuyor. Biz burada rakip belediye başkanıyla değil hükümetle yarışıyoruz. Hükümetin bütün imkânlarını seferber ediyorlar.”