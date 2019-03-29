Adil Gür’den Ankara ve İstanbul için seçim tahmini

A&G Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Adil Gür, elindeki anket verileri ışığında İstanbul ve Ankara için değerlendirmeler yaptı.

internethaber.com sitesine konuşan Adil Gür, Ankara’da Mansur Yavaş’ın kazanmaya çok yakın olduğunu ve puan farkının 5-6 civarında göründüğünü belirtti. Gür, İstanbul için, AKP’ye oy vermekte kararsız olanların sandığa gitmemesi durumunda İmamoğlu’nun kazanmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

İstanbul’da son olarak 5306 hanede yüz yüze anket yaptıklarını açıklayan Adil Gür, elde edilen verilerle ilgili şunları söyledi:

“Gördük ki Sayın Binali Yıldırım bir adım önde görünse dahi, 24 hazirandaki seçmen tahminlerine baktığımızda AK Parti ve MHP’ye oy verenlerin bir bölümünün acaba bir sarı kart göstersem mi diye düşünüyor. CHP, HDP ve İYİ partiye oy veren seçmenler ise kararlı. Ama AK Parti’ye oy verenler içinde küçük bir bölümü acaba sandığa gitmesem mi, sarı kart mı göstersem diye düşünüyor. Şayet bunlar sandığa gitmezse İstanbul’da İmamoğlu’nun kazanması benim için sürpriz olmaz.”

Pazar günü Mansur Yavaş kazanacak

“Ankara’da seçim takvimi boyuncu tüm araştırmalarda CHP adayı hep birinci olarak çıkıyor” diyen Gür, “Bir ara yüzde 1-2’lere kadar fark düştü. Sonra malum tartışmalar senet iddiaları oldu, bu tip söylemler katkı sunmaktan daha çok cumhur ittifakının oyuna zarar verdi. Ankara’da pazar günü akşam kuvvetle muhtemeldir ki Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş kazanmaya çok yakın görünüyor. Ben puan farkını 5-6 civarında görüyorum” diye konuştu.







