Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden Ali Sami Yıldırım’ın cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’cü Adil Öksüz’ün darbe girişiminin ardından saklanmasına ve kaçmasına yardım eden kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’a FETÖ üyeliğinden verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.

Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklanan Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, bacanağı eski Habertürk Ankara Temsilcisi Erdal Şen, İlhan Erdem, Yakup Yaman ve Akif Kopuz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde “FETÖ üyeliği” suçundan yargılandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Sami Yıldırım’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, diğer isimlere de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Kopuz ise beraat etti.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosyayı görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararları hukuka uygun buldu.

Dosya temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi verilen hapis cezalarını onadı. Daire, Öksüz’ün kaçmasına yardımcı olan bacanağı Erdal Şen hakkındaki hapis cezasını ise bozdu.