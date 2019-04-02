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02.04.2019
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‘Adil ve özgür bir seçim ortamı olmadı’

birgun.net birgun.net

31 Mart seçimlerini gözlemleyen Avrupa Konseyi heyeti Türkiye’de adil ve özgür bir seçim ortamı olmadığı sonucuna vardı. Heyet başkanı Dawson, Türk hükümetine “Lütfen normalleşme politikalarına dönün” çağrısı yaptı.

AB’den ise “seçimleri yakından takip ediyoruz. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz” açıklaması geldi.

Türkiye’deki 31 Mart yerel seçimlerini izlemek için Avrupa Konseyi’nden gelen 22 kişilik heyet, Ankara’dan Diyarbakır’a, İstanbul’dan Erzurum’a kadar uzanan farklı illerde yaptıkları gözlemleri Ankara’da açıkladı. DW Türkçe’den Hilal Köklü’nün haberine göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew Dawson, kendilerini Türkiye’ye davet eden ve sandık başlarında gözlem yapmalarına izin veren Türk hükümetine teşekkür ederken, bu davetin Türkiye-Avrupa Konseyi işbirliğini pekiştireceğini söyledi. Dawson, oy kullanılan okulların içinde ve dışında silahlı jandarmaların otomatik silahlarını göstere göstere görev yapmasını ise “garipsediğini” belirtti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Dawson, Türkiye’de terörizm tanımının Avrupa Konseyi standartlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uygun olmadığını da vurguladı. “Oysa demokrasi tehlikede olduğunda çözüm daha az değil, daha çok demokrasidir” diyen Dawson, sözlerini “Korkarım ki, Türkiye’de demokratik bir seçim yapılması için Avrupa değerlerine uygun adil ve özgür bir seçim olduğuna ilişkin ikna olmadık” diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin Türkiye’de demokratik değişim ve dönüşüm için bir fırsat olarak görülmesini isteyen Dawson, İstanbul’da seçim sonuçlarının manipüle edildiğine ilişkin haberlerin kendilerinde büyük kaygı uyandırdığını da söyledi.

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