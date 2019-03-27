Adıyaman’da 50 öğrenci zehirlendi

Adıyaman’da 50 ilkokul öğrencisi seyyar satıcıdan alıp yedikleri meyveden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’da, okul dışındaki seyyar satıcıdan meyve alıp yiyen 50 öğrenci zehirlenme belirtileriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Olay öğleden sonra İmamağa Mahallesi’nde ki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu’nda meydana geldi.



İlginizi çekebilir: Dev salyangoz fosili evin duvarında bulundu

Okuldaki 4’üncü sınıf öğrencileri iddiaya göre, dışarıdaki seyyar satıcıdan meyve alarak yedi. Bir süre sonra öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine haber verdi.



Okul yönetimi ise sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 50 öğrenci acil serviste tedaviye alındı.



Çocuklarının rahatsızlandıklarını duyan aileleri ise hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.