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25.05.2019
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Adıyaman’da 85 milyon yıllık deniz kestanesi fosili bulundu

Adıyaman'da 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen deniz kestanesi fosilleri bulundu. Söz konusu fosiller bir çobanın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çobanlık yapan Turan Cingöz, hayvan otlattığı sırada şekilleri dikkatini çeken kayaçların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı.  Bir müze yetkilisinin dikkatini çeken fotoğraflardaki kayaçların, 85 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz kestanesi fosili olduğu anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İlçeye bağlı Görgenli Köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Turan Cingöz, dağda bulduğu yumurta büyüklüğündeki kayaçların şekilleri ilgisini çekince bunların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafları gören Adıyaman Müze Müdürlüğü çalışanları Cingöz ile irtibata geçerek kayaçların bulunduğu yerde inceleme yaptı. Müze çalışanları, kayaçların aslında 85 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen deniz kestanesi fosili olduğunu belirledi.

Müze müdürü Mehmet Alkan, “Bulunan fosillerin yaklaşık 85 milyon yıl öncesine ait denizkestanesi fosili olduğunu düşünüyoruz. Kretase dönemine ait olduğunu düşündüğümüz fosiller üzerindeki incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

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