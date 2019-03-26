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26.03.2019
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Adıyaman’da bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Çelik köyünde yaşayan Mehmet Çetiner’e ait evin duvarında, 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğinde salyangoz fosili tespit etti.

Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşındı. Ekipler, Çetiner’in duvarını da yeniden ördü.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fosilin 65 milyon yıllık olduğunu düşündüklerini belirterek, “Salyangozun günümüzdekilerden çok daha büyük olması da şaşırtıcı.” dedi.

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KaynakAA
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