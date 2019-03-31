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Adıyaman’da köprü çöktü

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Fotoğraf: İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin Belören ve Suvarlı beldeleri arasında bulunan köprü aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.

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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören ve Suvarlı beldeleri arasında bulunan köprü yağan yağmurdan dolayı çöktü. Çökme sırasında köprü üzerinde bulunan 2 otomobil asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapattı. Köprü üzerinde kalan otomobiller çekici yardımıyla çekildi. Köprünün çökmesi nedeniyle iki Belde arasında ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

KaynakİHA
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