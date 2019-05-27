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27.05.2019
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Adıyaman’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Rıfat Cabas idaresindeki 02 AAP 106 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Yakup Işık yönetimindeki 02 AAP 003 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Mahmut Mert Aladağ yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Işık’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı. 

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