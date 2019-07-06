Adli Tıp, Tahir Elçi cinayetinde rapor hazırlamayı reddetti

Diyarbakır Barosu’na bağlı avukatlar, Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için 183’üncü kez Diyarbakır Adliyesi önündeki eylemde bir araya geldi.

Eylemde, açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, Adli Tıp Kurumu’nun Elçi cinayetinde ikinci bir rapor hazırlama talebini reddettiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosyanın kendilerine ulaştığını belirten Aydın, kapsamlı değerlendirmeyi yaparak basınla paylaşacaklarını duyurdu.

Adli Tıp’a gönderilen dosyaya kurumun hazırladığı ilk rapor dışında başka bir rapor hazırlamayacaklarını ifade eder şekilde cevap verildiğini söyleyen Aydın, “Bir değişiklik yok. Yapılması gereken Londra Üniversitesi’ne hazırlattığımız rapor dikkate alınarak bir an önce soruşturma aşamasına geçilmesini istiyoruz. Temel faillerin, suçlanan kişilerin bir an önce şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.