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02.08.2019
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Adnan Oktar’ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı

birgun.net birgun.net

İstanbul’da yapılan operasyonla yakalanıp tutuklanan Adnan Oktar’ın, cezaevinden son görüntüleri ortaya çıktı. Oktar’ın saçlarını yeniden siyah rengine boyatması dikkatlerden kaçmadı.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 10 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik olarak hazırlanan iddianamede her gün bir skandalı patlak verirken Adnan Okatar’ın cezaevinden yein görüntüleri geldi. Beyazlayan saçlarını yeniden siyaha boyatan Adnan Oktar’ın kilo verdiği gözlemlendi.

30 AYRI SUÇTAN İŞLEM YAPILMIŞTI

Adnan Oktar suç örgütü hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismarı gibi 30 ayrı suçtan işlem yapılmıştı.

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