22.03.2019
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Adviye Bal’ın engel tanımayan akışı

Ressam Adviye Bal, Art Parisa Galeri’de ‘Parçalanmaz Akış’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bal ile sanatı ve son sergisi üzerine konuştuk.

TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

>>Art Parisa Galeri’de sergi açma fikri nasıl gelişti?
Galeri kurucuları Parisa ile Ahad Saadi’den sergi teklifi gelince çok mutlu oldum. Komşu İran’ın kültür elçileri.

>>Serginizin adı niçin Parçalanmaz Akış?
İnsanlık tarihinden, kronolojik, mekansal ya da tarihsel olaylara ait kaygılar gütmeden enstantaneler resmediyorum. Siz yazıyorsunuz; ben çiziyorum, boyuyorum. Siz o akış içinden düşünürlerin yazdıklarını süzüyorsunuz; ben akışın o anını donduruyorum. Siz o düşünceleri damıtıyor, şiirleştiriyorsunuz; ben o akışı resmediyorum. Sizin sözcükleriniz var. Benim ise  tuvalimde görsel düşünce, çizgi ve renk var . Ayrıca, “Parçalanmaz Akış” felsefesi ile Mustafa Kemal’in arasız devrim anlayışı bağlantılı bence.

>>Esin kaynaklarınız?
Sanat düşünceden kopuk yapılamaz. Felsefeci değilim, tarihçi değilim, siyasetçi değilim ama görmeden, bilmeden de çizilemez. Bu ilkeyle, çizgi ve renkler ile düşüncelerimi tuvallere aktarıyorum. Resmimin felsefeyle, tarihle, siyasetle ilişkili bulanlar haklı. Resimlerim üzerine düşünülsün istediğim kadar, resimlerim üzerinden düşünülsün de  isterim.  Dünün sorunları ile boğuşup bugünü yapılandırmaya çalışanlar ile parçalanmaz akışın bilincinde olan, geleceği öngören arasında büyük fark olduğu kanısındayım.

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>>Çok sayıda figür var tablolarda. Süreç zorlu olmalı.
Resimlerimdeki figürler arası ilişkiler yoğun bulunuyor. Düşüncemi ifade edebilmek için ne gerekiyorsa yaparım. Süreçte, olimpiyat sporcusunun antrenmanlarda acı çekmesi gibi canım da acır.  Çizdiğim kalabalıklardaki her figürün önemli rolü vardır; yüzlerce figürden biri bile eksilse komposizyon bütünlüğü bozulur. 

>>Sanatınızı nitelemeniz istendiğinde nasıl anlatırsınız?
Bana göre sanatın tek tanımı yok. Her dönem için geçerli sanat anlayışı da yok. Hiç bir filozof, bırakalım geleceği, kendi dönemini bile eksiksiz açıklayamaz. Bilim insanı da öyle. Parçalanmaz akışın farkında olmak bu açıdan önemli. İnsana, insanlığa kronolojik sırayla bakmak değil. İnsanlarım hareket halindedir, dinamiktir,  tıpkı düşüncelerim gibi. Nesnel zemini olan düşünsel soyutlama, sanatımla yaptığım.

>>Yankılar nasıl?
En ilginç yankılardan biri şu: Elif Solak figürlerimin konuştuklarını duyumsayıp esinlendi, piyes yazdı. 

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