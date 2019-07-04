AFAD da ranta kurban ediliyor

Meral Danyıldız

AKP hükümeti bu kez de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) görev ve yetkilerini tek tek elinden almaya başladı.

AKP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan karar tasarısıyla deprem başta olmak üzere afetlere karşı strateji ve eylemliliklerin belirlenmesi, kurumlar arası eşgüdüm sağlaması amacıyla 2009’da büyük umutlarla oluşturulan AFAD’ın yetkileri Çevre Bakanlığı’na devredilecek.

TBMM’de görüşülmeye başlanan Tapu Kanunu Tasarısı’ndaki düzenlemeyle deprem, yer sarsıntısı, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle, yapılacak yardımlar bakanlığa devrediliyor.

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UZMAN OLMAYANLARA GÖREV

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) “Görüşülmeye başlanan tasarı ile AFAD Başkanlığının tüm bu yetkileri elinden alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilecektir” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada “Gerek deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ gibi doğa kaynaklı afetler; gerekse patlama, yangın, kimyasal, biyolojik felaketler gibi teknolojik afetler konusunda uzman olmayan bir kuruma görev ve yetkilerin devredilmesini getiren bu düzenleme, kurumların kentsel imar rantının yönetilmesine kurban edilmesi amacıyla yapılmış olması nedeniyle kabul edilemez bir durumdur” denildi.

İŞLEVSİZLEŞTİRİLİYOR

Açıklamada arka arkaya yapılan yasal düzenlemelerle, ülkedeki afet ve acil durumlara ilişkin iş ve işlemlerin tek elde toplanması ve yönetilmesi amacıyla kurulan kurumların siyasi iktidar tarafından işlevsizleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Açıklamada “Yanlış üzerine yeni yanlışlar inşa edilmekte. Kentsel imar rantının yönetilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemelere gidilmekte. Rantı tek merkezden keyfince yönetmeye hizmet edecek bu düzenleme kabul edilemez” denildi.

JMO Başkanı Hüseyin Alan da düzenlemenin rant amaçlı olduğuna şu sözlerle dikkat çekti, “Bu düzenlemelerin neredeyse hepsi mülkiyet hakkıyla alakalı. Örneğin tapu ve kat kanunu değişikliklerini içeren düzenlemeler var. Özellikle rant aktarma amaçlı hazırlanan bir düzenleme olduğu görülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep gibi büyük kentler başta olmak üzere bir kentsel dönüşüm muhabbeti dönüyor. Fakat bu kentsel dönüşüm afet riski olduğu için değil, rantı yüksek alanlar olmasından kaynaklı.”