27.2 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa GÜNCEL AFAD ranta kurban ediliyor: Yetkileri bir bir elinden alınıyor

AFAD ranta kurban ediliyor: Yetkileri bir bir elinden alınıyor

birgun.net birgun.net

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yetkilerinin elinden alınması ile ilgili açıklama yayımladı.

2009 yılında 5902 sayılı kanunla büyük umutlarla oluşturulan AFAD’ın bugün ranta kurban gittiğinin ifade edildiği açıklamada, “Yapılan bu düzenleme ile gerek deprem, heyelan, kaya düşmesi, su baskını, çığ gibi doğa kaynaklı afetler; gerekse patlama, yangın, kimyasal, biyolojik felaketler gibi teknolojik afetler konusunda uzman olmayan bir kuruma görev ve yetkilerin devredilmesini getiren bu düzenleme, kurumların kentsel imar rantının yönetilmesine kurban edilmesi amacıyla yapılmış olması nedeniyle kabul edilemez bir durumdur,” denildi.

Uzmanlık alanında olmamasına rağmen yetkilerin alakasız kurumlara verilmesinin ilk olmadığının belirtildiği açıklama şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uzmanlık ve görev alanı içinde olmamasına rağmen “Deprem Yönetmelik Taslak Raporlarını” hazırlamasına ilişkin düzenlemelerin ortaya çıkmasından sonra, TBMM gündemine gelen “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile AFAD Başkanlığı’nın görevleri arasında bulunan önemli iş ve işlemlerin bir kez daha bu kurumun elinden alınarak başka kuruma devredildiği görülmektedir,”.

Kentsel İmar Rantı

Yanlış üzerine yanlışın inşa edildiğinin ifade edildiği açıklama, şu sözlerle son buldu:

“Yılların birikim ve tecrübesi ile oluşmuş kamu kurumlarının görev yetki ve sorumluluklarını alt üst ederek, kapatma ve birleştirmeler ile kendince yeniden yapılanmaya gitmiş olan bu anlayış, şimdi de kendi yanlışı üzerine yeni yanlışlar inşa etmekte; daha fazla ihtiyaç duyduğu kentsel imar rantının yönetilmesi amacıyla yeni yasal düzenlemelere gitmektedir. 

İnsanımızın sağlıklı ve güvenli,  afetlere karşı risksiz bir alan ve yapılarda yaşamasına bilimsel ve teknik olarak hiçbir şekilde katkısı olmayacak; asıl olarak rantı tek merkezden keyfince yönetmeye hizmet edecek, Anayasanın mülkiyet edinme hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1. No’lu Protokolünün 1. Maddesinde “Her gerçek ya da tüzel kişi, mülkiyetinden/malvarlığından müdahale edilmeksizin yararlanma hakkına sahiptir. Hiç kimse, kamu yararı uyarınca ve yasanın ve uluslararası hukuk genel ilkelerinin öngördüğü koşullara tabi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılması hali hariç, mülkiyetinden yoksun bırakılmayacaktır” hükümlerine açıkça aykırı olarak düzenlenen “Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair olan Kanun Tasarısı” derhal geri çekilmelidir,”.

İlginizi çekebilir:  TMMOB'dan Mansur Yavaş'a Kent Konseyi çağrısı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,110AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Turizm rotaları: Bir insan soluğunda Gökova

birgun.net -
Ahmet Seyhan GürelliAzra Erhat, Halikarnas Balıkçısı ve...
Devamını Oku

Fenerbahçe’den “3 Temmuz” paylaşımı

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Devamını Oku

Çeşme’de örnek bir uygulama: Ilıca plajı tamamen halka açıldı

birgun.net -
AYCAN KARADAĞÇeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Ilıca...
Devamını Oku

Şule İdil Dere davasında 6. bilirkişi raporu talebi

birgun.net -
Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin...
Devamını Oku

Kıyılar halkındır, işgal edilemez

BİRGÜN İZMİR -
Turizm açısından önemli bölgeler arasında yer alan Ege kıyıları, özel işletmeler tarafından...
Devamını Oku

İmamoğlu: AKP, bütün belediye başkanlarıyla ziyaret için randevu talep etti

birgun.net -
İBB Başkanı İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanlarına ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Saadet...
Devamını Oku

Önemli kazanım: İzmir’de çok sesli dönem Kültürpark ile başladı

BİRGÜN İZMİR -
"Çok renk, çok ses, çok nefes" sloganıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye...
Devamını Oku

AFAD ranta kurban ediliyor: Yetkileri bir bir elinden alınıyor

birgun.net -
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yetkilerinin...
Devamını Oku

Gelibolu’da orman yangını

birgun.net -
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı...
Devamını Oku

Mersin’de 5 kişi daha alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

birgun.net -
Mersin'de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5'inin hayatını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi