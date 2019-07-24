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25.07.2019
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‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net birgun.net

Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce’de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün ajanslar söz konusu haberi son dakika olarak geçti.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bakanlığın bu duyurudan haberi yoktu. Valilik duyurusu sonrasında bürokratik kriz yaşandı.

DUYURU GERİ ÇEKİLDİ

Sözcü’den Uğur Enç’in haberine göre İçişleri Bakanlığı söz konusu duyurunun geri çekilmesi için valilikle iletişime geçti. Valilik duyuruyu geri çekti. Valilik basın yayın müdürlüğü, “Duyuruyu geri çektik. Kısa süre içerisinde yeni bir duyuru yayınlanacak. Sadece kelime değişiklikleri var. Birazdan yeni duyuruyu yayınlayacağız. Bu duyuru bakanlığın da duyurusu olacak” dedi.

Valilik kısa süre sonra yeni bir açıklama yayınladı. “Bir önceki açıklamamızda ‘afet bölgesi’ kavramı sehven yer almıştır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Düzce ili genelinde, 17 – 18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin ‘Genel Hayata Etkili’ olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Afet ve acil durumdan etkilenen yerin tamamında veya bir kesiminde; yıkılıp oturulamaz veya kullanılamaz hâle geldiği belirlenen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin önemi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, normal hayat düzenindeki aksamalar, afet ve acil durumun etkilediği alanın büyüklüğü gibi hususlar gözetilerek ‘genel etkililik kararı’ veya ‘genel hayata etkisizlik kararı’ alınır”

“GEREKLİ YARDIMLARI YAPACAKTIR”

Gerekli yardımların devam edeceği söylenen açıklamada, “Genel hayata etkililik kavramı ile olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durum olaylarında meydana gelen veya gelmesi muhtemel hasar ve tahribatlar değerlendirilerek, o yerin etkilenme durumunun kapsamı ve hayatın olağan akışının bozulduğu ifade edilmektedir. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerinin kişi ya da kişilerin kendi güçleri ile gideremeyecekleri boyutta olduğu ve bu afet ve acil durum için ilgili kanun hükümleri uygulanarak hayatın olağan seyrine döndürülebilmesi ve vatandaşlarımız için gerekli olan yardımların yapılabilmesi sağlanır. Başta Esmahanım ve Uğurlu köyleri olmak üzere selden etkilenen vatandaşlarımız için devletimizin ilgili kuruluşları ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yardımları yapacaktır. Halen ulaşılamayan iki vatandaşımızı arama çalışmaları ile ulaşım ve altyapının iyileştirme çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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