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14.07.2019
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Afganistan’da gazeteci cinayeti

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Afganistan’ın Paktiya vilayetinde ”Gardiz Sesi” radyosunda çalışan bir gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü bildirildi.

Gardiz Sesi Radyosu’nun haber müdürü Abdul Raşid Celalzey, basına yaptığı açıklamada, radyoda muhabir olarak çalışan Nadirşah Sahibzada’nın, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü söyledi.

Muhabirin kimseyle husumetinin bulunmadığını ifade eden Celalzey, Sahibzada’nın öldürülme nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Afganistan’ın Özgür Medyayı Destekleme Kurumunun raporuna göre, 2019 yılının başından beri ülke genelinde 6 basın mensubu öldürüldü.   

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Kaynak:AA

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