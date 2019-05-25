Afganistan’da sel felaketi: 21 ölü

Afganistan’da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Afganistan Doğal Afetlerle Mücadele Devlet Bakan Yardımcısı Muhammed Eslem Siyasi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Herat, Gur ve Gazne vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin arasında çocukların bulunduğunu ifade eden Siyasi, 221 evin tahrip olduğunu belirtti.

Siyasi, ayrıca bazı yolların, tarla ve su kanallarının da zarar gördüğünü vurguladı.

Siyasi, sel nedeniyle evlerinden olan yüzlerce ailenin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.