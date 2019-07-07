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07.07.2019
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Afganistan’da Taliban saldırısı: 12 ölü, 49 yaralı

Afganistan’ın Gazne vilayetindeki istihbarat başkanlığına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Fotoğraf: DHA

Afganistan’ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından milli istihbarat başkanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri ölenlerden 8’inin istihbarat görevlisi olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların çoğunluğunun siviller olduğu açıklandı.

Taliban’ın üstlendiği saldırının Katar’ın başkenti Doha’da ABD’li yetkililerle Taliban temsilcilerinin katıldığı iki günlük konferans sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Doha’dakiler de dahil olmak üzere Taliban ile yürütülen müzakerelerin “şimdiye dek yapılan en verimli müzakereler” olduğunu söylemişti.

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