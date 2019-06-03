Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama

Afganistan’ın başkenti Kabil’de devlet çalışanlarının bulunduğu bir otobüsü hedef alan patlama meydana geldi. Patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, patlamanın Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Darulaman yolu üzerinde devlet çalışanlarının bulunduğu bir otobüsü hedef aldığını duyurdu. Patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği; 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Amerikan Üniversitesi’ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yerel saat ile 13:30’da el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının ‘Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu’ çalışanlarını taşıyan bir otobüsü hedef aldığını belirtti.