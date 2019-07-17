Afrika dışında yaşayan en eski Homo sapiens bulunmuş olabilir

Biliminsanlarına göre 1978’de Yunanistan’ın güney sahilindeki uçurum mağarasında bulunan bir kafatası, Afrika dışındaki en eski Homo sapiens fosilini temsil ediyor olabilir. ScienceNews’te yer alan habere göre, Almanya Tübingen Üniversitesi’nden paleoantropolog Katerina Harvati tarafından yönetilen çalışmada kafatasının en az 210 bin yıl önce yaşamış bir kişiden geldiği belirtildi.

10 Temmuz’da Nature dergisinde yayımlanan bulgular onaylanırsa kafatası, 160 bin yıllık olduğu keşfedilen Avrupa Homo sapiens fosillerinden ve İsrail’de bulunan 177 bin ile 194 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen fosilleri geride bırakarak Afrika dışında bulunan en eski Homo sapiens fosili olarak kayıtlara geçecek.

Harvati, 8 Temmuz’da gerçekleşen bir basın toplantısında, “Çok daha erken başlayan ve Avrupa’ya düşünüldüğünden çok önce ulaşan, çok sayıda Homo sapiens popülasyonu ortaya çıktı,” ifadelerini kullandı. Katerina Harvati, sapienslerin Yunanistan’a 200.000 yıldan daha uzun bir süre önce ulaşmış olduğunu belirtti. Harvati bundan kısa bir süre sonra Güneydoğu Avrupa’ya yerleşen Neandertallerin bu Homo sapiensleri ortadan kaldırmış olabileceğini sözlerine ekledi.