23.1 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Afrika dışında yaşayan en eski Homo sapiens bulunmuş olabilir

Afrika dışında yaşayan en eski Homo sapiens bulunmuş olabilir

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: K. HARVATI/EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TÜBINGEN

Biliminsanlarına göre 1978’de Yunanistan’ın güney sahilindeki uçurum mağarasında bulunan bir kafatası, Afrika dışındaki en eski Homo sapiens fosilini temsil ediyor olabilir. ScienceNews’te yer alan habere göre, Almanya Tübingen Üniversitesi’nden paleoantropolog Katerina Harvati tarafından yönetilen çalışmada kafatasının en az 210 bin yıl önce yaşamış bir kişiden geldiği belirtildi.

10 Temmuz’da Nature dergisinde yayımlanan bulgular onaylanırsa kafatası, 160 bin yıllık olduğu keşfedilen Avrupa Homo sapiens fosillerinden ve İsrail’de bulunan 177 bin ile 194 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen fosilleri geride bırakarak Afrika dışında bulunan en eski Homo sapiens fosili olarak kayıtlara geçecek.

Harvati, 8 Temmuz’da gerçekleşen bir basın toplantısında, “Çok daha erken başlayan ve Avrupa’ya düşünüldüğünden çok önce ulaşan, çok sayıda Homo sapiens popülasyonu ortaya çıktı,” ifadelerini kullandı. Katerina Harvati, sapienslerin Yunanistan’a 200.000 yıldan daha uzun bir süre önce ulaşmış olduğunu belirtti. Harvati bundan kısa bir süre sonra Güneydoğu Avrupa’ya yerleşen Neandertallerin bu Homo sapiensleri ortadan kaldırmış olabileceğini sözlerine ekledi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,416AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Afrika dışında yaşayan en eski Homo sapiens bulunmuş olabilir

birgun.net -
Biliminsanlarına göre 1978’de Yunanistan’ın güney sahilindeki uçurum mağarasında bulunan bir kafatası, Afrika...
Devamını Oku

Bu da oldu: ‘Köprüde askerin kafasını ben kestim’ diyen şahıs ‘kinaye’ yapmış

birgun.net -
15 Temmuz darbe girişiminde köprüde bir askerin kafasını kestiğini yazan Yusuf Tosun...
Devamını Oku

Ahmet Ümit Yapı Kredi Yayınları’na geçti

birgun.net -
Polisiye romanın usta kalemi yazar Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları'na geçti.
Devamını Oku

Hava sıcaklıkları şaşırtıyor: 8 derece birden daha düşecek

birgun.net -
Yaz ayı olmasına karşın normal seyrinin altında olan hava sıcaklıklarının biraz daha...
Devamını Oku

Google blog servisini kapatıyor

birgun.net -
GOOGLE, blog yönetim aracı olarak bilinen Blog Compass isimli uygulamasını çok fazla...
Devamını Oku

Konut satışları yüzde 48 geriledi

birgun.net -
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına...
Devamını Oku

CNN’den kulis bilgileri: ABD, Türkiye yaptırımları için nasıl bir yol izleyecek?

birgun.net -
Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Oval Ofis'te Kabine...
Devamını Oku

Edebiyat ve terapi bir araya gelirse

Burak Abatay -
Psikolog Mine Özgüzel, varoluşunda rolü olan yazarlar eşliğinde kendi yol alış öyküsünü...
Devamını Oku

İBB’nin ihalesi AKP’li vekilin oğluna verildi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Hakim değilim’ dediği İBB iştiraklerinden İSBAK,...
Devamını Oku

Üniversitelerin bölünme süreci ve Cerrahpaşa

birgun.net -
Alper DöventaşBilim, sorgulamak, kanıtlarla gerçeği ortaya koymak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi