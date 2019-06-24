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25.06.2019
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Afyonkarahisar’da kayıp gencin cansız bedeni bulundu

birgun.net birgun.net

 Afyonkarahisar’da 3 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Akarçay’ın Ali Çetinkaya Mahallesi’nde suda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgede güvenlik şeridi çeken polis, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

 AFAD ekiplerinin botla girerek Akarçay’dan çıkardığı ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin 3 gün önce çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ceylan’a (19) ait olduğu tespit edildi.

Kaynak:AA

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