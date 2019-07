Ağaç Katliamı Bayramı!

İktidar eliyle çevre katliamına onay verilen talan projeleri bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Son olarak Kazdağları’ndaki doğa katliamı ve Salda Gölü’ne yapılacak Millet Bahçesi tepkilere neden oldu.

Doğa tahribatına neden olacak projelerin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ağaç dikme bayramı tweet”inden sonra hız kazanması ise dikkati çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Enes Şahin isimli sosyal medya kullanıcısının Twitter’da, “Bir fikrim geldi. Biz neden ‘Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım” paylaşımını alıntılayarak, “Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın, “Her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştıklarını” iddia ettiği paylaşımının ardından doğa tahribatının hız kazandığı rant ve talan projelerini derledik.

1- KAZDAĞLARI’NDA BÜYÜK TALAN

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı havzasındaki siyanürlü altın madenine karşı, ÇED olumlu kararına karşı açılan dava henüz sonuçlanmadan sahada fiilen çalışmalarına başlayan Doğu Biga Madencilik, bölgede 195 binden fazla ağacı katletti.

Kanada merkezli altın madeni şirketlerinden Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan inşaat faaliyetlerine başlamak için işletme izni aldı. Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından verilen “Gayrisıhhî Müessese” izniyle sahada fiilen çalışmalarına başlayan Alamos Gold’un taşeronu olan Doğu Biga Madencilik, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda “45 bin ağaç kesilebileceği” belirtilmesine karşı rapora aykırı hareket ederek 195 bin ağaç kesti.

Doğu Biga Madencilik şirketine çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 865 milyon lira bedelli yatırım teşvik belgesi verildiği ortaya çıktı.

Kamuoyunda ağaç katliamına neden olan inşaat büyük tepki topladı. Sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketi ile maden çıkarma faaliyetleri kapsamında binlerce ağacın kesilmesine tepki gösterildi. Sanat dünyasından ve siyasetten birçok isim de kampanyaya katılarak, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına son verilmesini istedi.

Bölge halkı, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi, ‘su ve vicdan’ nöbeti başlattı. Kamuoyunda büyük destek gören çevre ve su nöbeti güçlenerek büyüyor.

İTHALAT VERİLERİYLE AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan, iktidarın çevre katliamına yaptığı savunma ise şaşırtmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğa tahribatına yol açan altın aramalarını “ithalat verileriyle” aklamaya çalıştı. Kirazlı’da altın arayan firmanın 195 bin değil, 13 bin 400 ağaç kestiğini iddia eden bakanlık, firmanın mevzuat gereği 2 farklı noktada 14 bin fidan diktiğini söyledi. Türkiye’nin altın ithalatına 8,5 milyar dolar ödediği bildiren açıklamada, ormanları katleden madencilik faaliyeti şöyle savunuldu: “Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77’sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahiptir. Buna rağmen Türkiye’de madencilik faaliyetleri toplam gayri safi yurt içi hasıladan sadece yüzde 1 civarında pay alırken, ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde bu oran yüzde 10’lara kadar yükselmektedir.”

İlginizi çekebilir: Kazdağları’nda ’Su ve Vicdan Nöbeti’ güçlenerek sürüyor

2- SALDA GÖLÜ’NE MİLLET BAHÇESİ

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılan Salda Gölü’nün kenarında yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Mahkemenin iptal kararına rağmen 31 Temmuz’da Salda’ya yapılacak Millet Bahçesi için ihale tepki çekti.

Salda ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan akademisyen Erol Kesici, gölet ve barajla gölün zaten tahribata uğratıldığını söyledi. Salda’nın 2-3 milyon yıl önce oluştuğunu hatırlatan Kesici, “Dünya’da başka bir Salda yok. Pamukkale travertenleri nasıl korunuyorsa buraya da aynı özen gösterilmeli. Biz de kalkıp TOKİ’de ihaleye çıkarıyoruz. Göl öldü demektir. TOKİ’ye teslim edilen her yer yok oluyor” diye konuştu.

Gölün içerinde sadece 10 çeşit mikroskobik canlı türü ile ‘Salda Balığı’ isimli endemik bir türün yaşadığını kaydeden Kesici, “Göle ulaşan kaynaklar üzerinde çok büyük bir kirlilik baskısı var. Göl çok yönlü tehdit altında. Ben oraya 30 yılımı verdim fakat anlatamadım. Pamukkale’de nasıl hata yapıldığını hatırlasınlar. Zamanında gelip bastılar, mangal yaktılar her türlü zararı verdiler. Şimdi girerken pantolon paçalarını bile sıvattırıyorlar. Tekrar ediyorum başka Salda yok. Bize kulak versinler. Biz bilim insanları olarak buraya millet bahçesi yapılmasını istemiyoruz. Bu sözümüz tarihe not düşülsün” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir: Sosyal medyada doğa katliamı tepkisi: #KazdağlarıHepimizin

3- AYDIN’DA JEOTERMAL ISRARI SÜRÜYOR

2018 yılından itibaren bölge halkının büyük direnişi ile hafızalara kazınan Aydın’da jeotermal enerji santralleri için 64 kuyunun daha kurulması için ihale yapılacak. Tahmini bedelleri 50 bin ile 69 bin 708 lira arasında değişen 39 doğal mineralli su ruhsat sahasının ihalesi 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Ayrıca, tahmini bedelleri 50 bin ile 85 milyon 44 bin 456 lira arasında değişen 7 jeotermal kaynak işletme ve 64 jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların ihaleleri ise 6-8 Ağustos tarihlerinde Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü odasında gerçekleştirilecek.

“Toprak, hava, suyu kirleten insanları tüm canlıları hastalandıran bu projelerde hala ısrar etmek yenilerini açmak; halk ve yaşam düşmanlığıdır” diyen Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer konuya ilişkin, “Bu ihaleler yapılmış olduğunda Aydın topraklarının yüzde 45’i JES şirketleri tarafından işgal edilmiş olacaktır. Bu Türkiye tarımının gözbebeklerinden olan Aydın Menderes Ovası’nın gözümüzün önünde yok edilmesi demektir” ifadelerini kullandı.

4- YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ MİLLET BAHÇESİ İHALESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılmak istenen ve öğrencilerin tepkisine yol açan Millet Bahçesi projesi için ihale tarihi 5 Eylül olarak açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) yapılan duyuruda “Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecek” denildi.

Talan projesi öğrencilerin tepkisine yol açmış; öğrenciler “YTÜ’de Millet Bahçesi İstemiyoruz!” başlığıyla imza kampanyası başlatmıştı.

5- BOZTEPE’DE KORUMA ALANINA YOL İNŞAATI

Trabzon’un Boztepe ilçesinde, “Şehir içi ulaşımın rahatlaması” iddiasıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’na başlatılan inşaat çalışmaları tepkilere neden oldu.

Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, Boztepe’nin, ‘Trabzon papatyası’ olarak adlandırılan, dünyada nadir olarak bulunan bir bitkinin varlığı nedeniyle 1’inci Derecede Koruma Alanı olarak tescillendiğini hatırlatarak, “Geleceği kaybediyoruz” dedi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise, kent içinde kalan birkaç yeşil dokunun Trabzon’un elinden alındığı belirtilerek, bu konuda karar vericilerin şehri yeşil alanlardan mahrum bırakmaya çalıştığı ifade edildi.

28 kilometre uzunluğundaki, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak olan Kanuni Bulvarı projesini, Karadeniz Sahil Yolu’nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon-Maçka yolu Gözalan mevkisinde sona erecek ve yaklaşık 2 milyar liraya mal olacak projenin, 2020’de tamamlanması bekleniliyor.

6- ALTIN MADENİ İÇİN FATSA’YI TALAN EDECEKLER

Fatsa’da çevre katliamına neden olan altın madenini genişletme amacıyla bazı köy ve mahallelerde sondaj çalışması yapılmaya başlandı. Sondaj çalışmaları sırasında çok sayıda ağaç kesilirken sular da kirlendi.

Maden şirketleri tarafından rezerv tespiti için sondaj çalışması yapıldığı belirtilirken maden sahasının genişletilmesi durumunda Maksutlu, Sinanoba ve Bahçeler mahallelerinin yanı sıra dört köyün bu alan içerisinde kalacağı bildirildi.

7- MAHKEME KARARINA RAĞMEN KAÇAK YOL YAPIMI DEVAM EDİYOR

Artvin’in Arhavi ilçesinde Kamilet Vadisi ile Pilarget olarak anılan ve 5 köyü kapsayan bölgede yapılması planlanan hidroelektrik santrali, doğayı katledeceği için tepkilere neden olurken, Rize İdare Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen proje kapsamında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Rize İdare Mahkemesi’ne başvuran bölge halkı, HES inşa edilecek alanın imar planlarının, ÇED raporuyla uyuşmadığı için projenin iptal edilmesini istedi. Rize İdare Mahkemesi’nin itirazı reddetmesi üzerine yurttaşlar, davayı Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin, Rize İdare Mahkemesi’nin kararını bozması üzerine dava yeniden Rize İdare Mahkemesi’ne geldi. İtiraz talebini ikinci kez görüşen Rize İdare Mahkemesi, projenin durdurulması kararı verildi. Ancak bölge halkı mahkeme kararına rağmen Kamilet Vadisi’nde yol yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, tepki gösterdi. Bölge sakinleri proje kapsamında yürütülen yol yapım çalışmalarıyla yeşil doğanın bozulduğunu, dökülen malzemelerin vadiyi perişan ettiğini vurguladı.

Yöre halkının tepkilerini yargıya taşıyan Alican Can, davayı kazandıklarını ancak mahkeme kararına rağmen vadide kaçak çalışmaların sürdüğünü, inşaat molozlarının dere yatağı ile vadiye atıldığını belirtti. Can ayrıca, “Buranın öncelikli koruma alanı ilan edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

8- ODTÜ’DE AĞAÇ KATLİAMI

Erdoğan’ın “Her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştıklarını” iddia ettiği ‘ağaç dikme bayramı’ paylaşımından tam dört gün önce (8 Temmuz 2019) ODTÜ Kavaklı’da ağaç kıyımına başlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı 55 gündür direnen öğrenciler 8 Temmuz’da güne polis baskını ile uyandı. Kavaklık’ta olan onlarca öğrenci ablukaya alındı. Ruhsatsız inşaatı mühürlemek için gelen Çankaya Belediyesi ekipleri ODTÜ’ye alınmadı. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, yetkilileri vekil aracına bindirerek içeri soktu. Belediye görevlilerinin yurdu ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlemek istedi fakat polis şefi “Rektörlükten haber bekliyoruz” diyerek buna izin vermedi. Öğrenci ve akademisyenlerin ısrarlı direnişi sonucu öğleden sonra ağaç kesimi durduruldu. Direnişe desteğe gelen milletvekilleri, inşaatın durdurulup mühürlenmesi için süreci başlatacaklarını ilan etti.