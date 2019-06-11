Age of Empires II geri dönüyor

Microsoft, E3 etkinliğinde Age of Empires’ın geri döneceği müjdesini verdi.

Yılların eskitemediği popüler oyun Age of Empires II, Definitive Edition ile yeniden oyun dünyasına girecek.

Yapılan açıklamaya göre, oyuna 4K desteği, yenilenmiş sesler eklenecek. Oyunda, ‘The Last Khans’ isimli görev paketi de eklenmiş olacak. Oyun, Xbox Game Pass ile oynanabilecek.

Yapımcı firma Microsoft Age of Empires II: Definitive Edition oyunun bu yılın sonbaharında çıkacağı açıklandı.

20 yaşına giren Age of Empires oyun dünyasının en kült yapımlarından biri.