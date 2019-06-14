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14.06.2019
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AHL kağıt üstünde işletilmeye devam ediyor: Plansızlığın bedeli 4 milyar TL

Havalimanı şirketi TAV’ın Atatürk Havalimanı’nı 3 Ocak 2021’e kadar işletmesi gerekiyordu. Ancak Atatürk Havalimanı vaktinden önce kapatılınca devlet TAV’a ödeme yapmak zorunda kaldı. Plansızlığın ve yandaş kayırmanın devlet kasasına bedeli yaklaşık 4 milyar TL

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Fotoğraf: İHA

Atatürk Havalimanı 6 Nisan 2019’da ticari uçuşlara tamamen kapatıldı. Ancak Atatürk Havalimanı’nı işleten firma TAV Holding’in Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile sözleşmesi devam ediyordu. Üstelik TAV ile kamu şirketi DHMİ arasında yapılan sözleşmeye göre TAV Atatürk Havalimanı’nı 3 Ocak 2021’e kadar işletme hakkına sahipti.

Ancak aralarında Kolin, Limak, Cengiz Holding’in de bulunduğu İGA konsorisyumu bu süreçte İstanbul Havalimanı’nı açtı. Bunun üzerine Atatürk Havalimanı alelacele kapatılarak İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’ya ‘kıyak’ yapılmış oldu. Ancak şimdi de Atatürk Havalimanı’nın işletmesini elinde bulunduran TAV, devletten hakkını almaya başladı. Kamu şirketi olan DHMİ’den Atatürk Havalimanı için 3 milyar 905 milyon 276 bin TL ödenek ayrıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kapatılan Atatürk Havalimanı için DHMİ bütçesinden 2019 ve 2020 yılları için “Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” başlığı altında toplam 3 milyar 905 milyon 276 bin lira ödenek ayrılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Söz konusu ödeneğin DHMİ bütçesine TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş’nin Kar kaybını karşılamak üzere konulup konulmadığını soran İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

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TAV daha önce açıklama yapmıştı

TAV Havalimanları Holding A.Ş Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada “Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir” denmişti.

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