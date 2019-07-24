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25.07.2019
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Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net birgun.net

Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak ayında ‘torba yasa’yla getirilen kanun hükümlerini iptal etti. Maddenin yanı sıra ‘köşk alanının’ gösterildiği kroki de iptal edildi.

BBC Türkçe’deki bilgilere göre, köşkün inşasına, Bitlis’in Ahlat ilçesi, Kale Mahallesi, Kaleiçi Mevkinde toplam 32 dönümlük arazi üzerinde başlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos 2018’de Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda yaptığı konuşmada projeyi duyurmuştu.

Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik.” demişti.

İnşaatın Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü olan 26 Ağustos 2019’da tamamlanması planlanıyordu.

Saray yetmedi… Ahlat’ta köşk inşaatı başladı

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