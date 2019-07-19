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19.07.2019
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Ahmet Davutoğlu günah çıkardı

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu adeta günah çıkardı. 2011’de başlayan Suriye operasyonunun baş aktörlerinden olan Davutoğlu, “Suriye’de tek bir yürek yıkıldıysa onun hüznünü içimde hissediyorum. Ama gereken her şeyi yaptık” dedi

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Politika Servisi

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’na taşıdığı ilk isim olan Ahmet Davutoğlu, RS FM’de Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin sorularını yanıtladı.

Son dönem AKP içinde yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle yeni parti kuracağı konuşulan eski iktidar ortağı Davutoğlu adeta günah çıkardı.

2011’de başlayan Suriye operasyonunun baş aktörlerinden olan Davutoğlu, ‘Suriye konusunda pişmanlığınız var mı’ sorusuna, “Suriye’de tek bir yürek yıkıldıysa onun hüznünü içimde hissediyorum” diye konuştu. Davutoğlu ayrıca bir dönem ‘Esed’ dediği Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için, “Bakın, ‘Sayın Esad’ diyorum” ifadelerini kullandı.

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‘Düşük profilli’ değilim

Başbakanlığı döneminde ‘düşük profilli Başbakan’ yakıştırmalarına değinen Davutoğlu, “Cumhurbaşkanının isteği ‘Sen başbakan ol ama başbakan gibi olma’ydı” dedi.

“AKP’nin MHP ile girdiği ittifaktan rahatsız olduğunu en başından beri söyledim” diyen Davutoğlu, “Türkiye’nin yüzde 50+1’e mecbur edildiği bir koalisyon için benim devre dışına bırakılmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

‘Esed’den ‘Sayın Esad’a…

Davutoğlu, Suriye konusunda bir pişmanlığının olup olmadığı sorusuna ise “Sayın Esad’la ilk görüşmemiz Şubat 2003, Arap Baharı başladığında biz Suriye’yi korumak için her şey yaptık. Pişman mısınız? sorusuna cevaben söylüyorum, Suriye’de tek bir yürek yıkıldıysa onun hüznünü içimde hissediyorum ama gereken her şeyi yaptık” yanıtını verdi.

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