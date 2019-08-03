Ahmet Davutoğlu’ndan Salda paylaşımı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından Kaz Dağları ve Salda Gölü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeni parti iddiaları ile gündemde olan Davutoğlu, Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılması ve Kaz Dağları’ndaki altın madeni arama çalışmalarına dair açıklama yaptı.

Davutoğlu, paylaşımında “Çevre, tek taraflı icraatlarla adım atılacak en son konudur. Yaşadığımız doğa herkesin ortak mülkiyetidir ve ilgili politikalarda mümkün olan en geniş katılımla strateji belirlenmesi bir zorunluluktur. Salda Gölü ve Kaz Dağları başta olmak üzere cennet vatanımızın her köşesinin korunması için tüm tarafların görüşü alınmalıdır. Çevre konusunda verilen sözlere toplumun güvenmemesi üzerinde ise sorumluluk sahiplerinin dikkatle düşünmesi gerek” dedi.