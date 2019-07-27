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27.07.2019
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Ahmet Hakan, Erdoğan’ın tercümanlığını üstlendi: ‘Bedelini ödemekten kastettiği’

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"Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat’a binmeyeceğim" diyen Ahmet Hakan, Bosna Hersek ziyaretinde Erdoğan’ın uçağında yerini almıştı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni parti girişimlerine yönelik “Bedelini ağır öderler” tehdidinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek, “Biraz Türkçe bilen, azıcık kafası çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin tamamını okuduğunda… Bedelini ödemekten kastettiğinin… Siyaseten bitmek, siyaseten unutulmak olduğunu anlar” dedi.

“Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve kat’a binmeyeceğim” diyerek Bosna Hersek ziyaretinde Erdoğan’ın uçağına binen Ahmet Hakan, bugün Hürriyet’te “Hangi bedeli ödeyecekler” başlığıyla yayınlanan yazısında Erdoğan’ın tercümanlığını üstlendi.

Erdoğan’ın yeni parti girişimlerine yönelik “Bedelini ağır öderler” tehdidinin ‘yanlış’ anlaşıldığını öne süren Hakan, suçu internet sitelerini attı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

İlgili bölümde şöyle diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Bunları kafanıza takmayın. Bizden ayrılıp parti kuranları çok gördük. Şimdi sorsak adlarını kimse bilmez. Adını sanını kimse bilmez bunların. Bu iş böyledir. Çünkü bu tip ihanetlerin içinde olanlar, bu işin bedelini ağır öderler”.

Biraz Türkçe bilen, azıcık kafası çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerinin tamamını okuduğunda…

Bedelini ödemekten kastettiğinin…

Siyaseten bitmek, siyaseten unutulmak olduğunu anlar.

Hep söyledim, yine söylüyorum: Kanmayın şu internet sitelerinin maksadı çarpıtan özetlemelerine!

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