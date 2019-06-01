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01.06.2019
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Ahmet Hakan’dan Cem Küçük’e: Aşağılık tetikçi

birgun.net birgun.net

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında “İmamoğlu’na zarar versin diye yaptırılan Ahmet Hakan yayını da çok amatörce bir operasyondu ve ters tepti diyen Cem Küçük’e tepki gösterdi. Hakan yazısında Küçük için, “Senin gibi tetikçilik yapmadım. Senin gibi alçaklık yapmadım. Senin gibi operasyonlar çekmedim. Kısacası.Ben senin medyan falan değilim aşağılık tetikçi!” ifadesini kullandı.

Cem Küçük’ü şaklaban olarak tanımlayan Hakan, Küçük’ün yıllardır kendisine ağır hakaretler ve tehditlerle saldırdığını söyledi. 

Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bu utanmaz adam, ayrıca…

– Yıllardır en ağır hakaretlerle saldırdığı…

– Yıllardır her fırsatta tehditler savurduğu…

Beni de ‘bizim medya’ dediği medyanın içine yerleştiriyor.

Bu aşağılık tetikçiye sesleniyorum:

Ben hayatımın hiçbir döneminde…

Senin gibi FETÖ’cülük yapmadım… Senin gibi tetikçilik yapmadım… Senin gibi alçaklık yapmadım… Senin gibi operasyonlar çekmedim…

Kısacası…

Ben senin medyan falan değilim aşağılık tetikçi!

Hadi ikile!”

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